Hrvatski junak sa SP-a: Dosta više! Napokon se netko usudio reći što nam rade

AP Photo/Darko Bandić

Hrvatski rukometaši izrazili su ogorčenje zbog tretmana i rasporeda na Europskom prvenstvu.

Izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson otvoreno je kritizirao EHF, istaknuvši nezadovoljstvo lošim uvjetima te iznimno zahtjevnim i iscrpljujućim rasporedom natjecanja na prvenstvu koje se održava u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

“Prije javnost nije imala prilike vidjeti s čime se reprezentacija susreće na velikim natjecanjima. Ovo je prvi put da se netko usudio iznijeti u javnost situaciju, propuste, pokazati i prokazati da ništa ne valja, ali da, dugo, predugo se već ovakve stvari događaju na ovakvoj razini”, poručio je Marin Šipić, reprezentativni pivot koji zbog ozljede propušta Euro.

“Mislim da je nekako sad ipak bilo više stvari u istom trenutku i jednostavno se nije moglo prešutjeti. Jako je rijetko da ovakva scena nastane i da se to iznese van. Dobro je da se napokon netko usudio reći što ne valja. Konačno da je netko odlučio reći dosta tome. Jer, stvarno je dosta više i takve stvari nisu u redu. Postalo je nepodnošljivo”, rekao je Šipić za Net.hr.

Izbornik Dagur Sigurdsson odlučio je bojkotirati EHF i žestoko je napao čelnike europskog rukometa.

