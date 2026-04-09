Hrvatska slavila protiv Finske i izborila Europsko prvenstvo koje će se održati u pet zemalja

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

U četvrtak popodne hrvatska ženska rukometna reprezentacija porazila je Finsku u gostima s 32:18 te je izborila Europsko prvenstvo koje će se održati krajem 2026. godine u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj.

Prvo poluvrijeme su izabranice Ivice Obrvana odigrale na visokoj razini te su Finsku ostavile na samo devet golova dok su one u finsku mrežu ubacile 16 golova. Tako su sa 16:9 otišle na odmor.

Ta prednost je do kraja susreta i narasla pa je konačan rezultat bio 32:18 za Hrvatsku. Najbolja u redovima Hrvatske bila je Dejana Milosavljević koja je zabila šest golova.

Ovim slavljem su Hrvatice kolo prije kraja osigurale plasman na Europsko prvenstvo koje će se održati u prosincu ove godine. Isprale su gorak okus dva velika poraza od Francuske u prošlom ciklusu.

Europsko prvenstvo u prosincu bit će 12. uzastopno na koje se Hrvatska plasirala, a 14. ukupno. Prvenstva su propuštale 1998., 2000. te 2002., a najbolji uspjeh hrvatske reprezentacije bio je 2020. godine u Danskoj kada su završile na postolju osvojivši broncu. Tada su i dobile nadimak “Kraljice šoka”.