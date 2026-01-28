Hrvatska je plasmanom u polufinale Eura izborila nastup na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TobiasxJorgensenx via Guliver Image

Hrvatska je u srijedu slavila protiv Mađarske s 27:25 te je tako izborila nastup u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu gdje će u Herningu igrat protiv Njemačke ili Danske.

No, osim toga Hrvatska je izborila nastup i na IHF Svjetskom prvenstvu u rukometu 2027. na kojem će braniti svjetsko srebro. Naime, na prvenstvu gdje nastupa 32 reprezentacije može se izboriti nastup preko kontinentalnih natjecanja.

Tako Europa preko Europskog prvenstva nudi četiri mjesta, a to su nastupom na Euru izborili Hrvatska, Island, Danska i Njemačka. Međutim, to dansko mjesto preuzet će petoplasirana ekipa s ovog Eura jer je Danska aktualni prvak Svjetskog prvenstva, a i njemačko mjesto će otići šestoplasiranoj ekipi jer je Njemačka domaćin nadolazećeg SP-a.