Gojun uoči nove utakmice Lige prvaka: ‘Vjerujte da je nama najteže’

Rukometaši Zagreba u 10. kolu skupine B Lige prvaka imat će najbolju priliku osvojiti bodove u ovom natjecanju ove sezone jer im u srijedu (18.45 sati) u goste dolazi Pelister.

Nakon devet kola Zagreb je zadnji u skupini bez bodova, dok je Pelister predzadnji s četiri boda.

Zbog smrtnog slučaja u obitelji utakmicu nije najavio trener Nenad Šoštarić, već kapetan Jakov Gojun.

“U ime cijele svlačionice želio bih izraziti duboko saučešće obitelji Šoštarić i naravno našem treneru. Ne volim kukati, ali sada kad podvučem crtu moram priznati da nas nevjerojatni pehovi prate kroz cijelu polusezonu. Ne pamtim kada je ekipa imala toliko ozljeda i to nas prati od početka sezone. I zadnju utakmicu dođemo u Szeged pa se Trivković razboli, pa se Gavrić ozljedi, pa se sada treneru dogodi ova užasna situacija. Nažalost, u teškoj smo situaciji nakon devet odigranih kola i bez ijednog osvojenog boda. Vjerujte da je nama najteže. U Parizu igraš ravnopravno i imaš penal za izjednačenje u zadnjoj minuti pa na kraju izgubiš. U Plocku igraš ravnopravno 55 minuta, pa na kraju izgubiš. U Bitoli igraš ravnopravno i imaš napad za bod, pa na kraju izgubiš. Prošli tjedan u Szegedu igraš ravnopravno 52 minute, pa na kraju izgubiš. Jako je teško prolaziti kroz sve to i ja u svojoj zadnjoj sezoni razmišljam i ne sjećam se je li mi ikada bilo teže. Što se Pelistera tiče smatram da nisu bolja ekipa od nas, ali oni imaju četiri boda i to treba respektirati. Vjerujem da je došlo vrijeme i da nas malo sportska sreća nagradi i ako ponovimo izdanje iz nekih gostujućih utakmica siguran sam da ćemo se na kraju veseliti. Mislim da je ova ekipa zaslužila da na zimske praznike ode bar donekle sretna i zato se nadam i vjerujem da ćemo pobijediti u srijedu”, rekao je Gojun.

Srednji vanjski Zagreba Ivano Pavlović nedavno se vratio u sastav nakon ozljede.

“Želio bih treneru Šoštariću izraziti sućut u ovoj teškoj situaciji. Mi se nadamo da ćemo u ovoj teškoj situaciji za klub skupiti glave i u srijedu osvojiti prve bodove. Ja se osjećam dobro, pomalo čudno jer imam osjećaj kao da je tek početak sezone. Mojim suigračima je sigurno teže, jer oni su tu od početka rujna u jednoj sezoni koja je za nas bila sve samo ne lagana. Mene nije bilo 10 mjeseci, bio sam u najvećoj mjeri odvojen od ekipe i vodio sam neke svoje bitke. Ozljeda koju sam zadobio na svjetskom prvenstvu je takve prirode da za potpuni oporavak treba tri do četiri mjeseca. U mom slučaju zaredale su se tri frakture i zato me na kraju nije bilo 10 mjeseci. Jako težak period za mene i zato sam presretan što sam opet sa svojim dečkima i što imam priliku biti zdrav i igrati. Što se naših suparnika tiče mogu reći da je riječ o jednoj dobroj ekipi s nekoliko jako kvalitetnih igrača koji godinama već igraju na vrhunskom nivou Lige prvaka. Oni svakako zaslužuju naš respekt i siguran sam da će i oni dati sve od sebe da nas pobjede i ostanu u igri za prolazak skupine. Rekao bih da našu polusezonu krase velike oscilacije. Odigramo odličnu utakmicu u Parizu, pa se onda ‘prospemo’ u Areni protiv GOG-a. Mislim da je važno da to ne ponovimo i ovoga puta. S obzirom na sve okolnosti mislim da smo odigrali jako dobro u Szegedu, ali ne smijemo sada opet posrnuti pred svojim navijačima u Zagrebu. Vrijeme je da pred našom publikom odigramo jednu pravu utakmicu i da osvojimo prve bodove. Vjerujem da ova ekipa to može.”