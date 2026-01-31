EHF Islanđanima odbio zahtjev, oni ogorčeni!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon Hrvatske, i Islanđani su nezadovoljni tretmanom EHF-a.

U taboru Islanda izražavaju veliko nezadovoljstvo organizacijom završnog vikenda Europskog prvenstva u Herningu, za koju je zadužen EHF. Umorni članovi njihove delegacije bili su prisiljeni sudjelovati na medijskom događaju rano ujutro, unatoč izuzetno dugoj noći koja je iza njih, piše Vísir.

Nakon poraza u polufinalu od Danske, rukometaši Islanda u hotel su se vratili oko ponoć ili 1 ujutro, a nakon tog su morali na masaže za oporavak do sutrašnje utakmice koje su potrajale i do dugo u noć.

To je značilo i neprospavanu noć, a već u 10 ujutro čekale su ih medijske obaveze. Zatražili su odgodu medijskih obaveza, no EHF je taj zahtjev odbio. Zbog toga su Islanđani ogorčeni na EHF, a nisu jedini. Svoje je nezadovoljstvo organizacijom ovih dana javno izrazio i izbornik Hrvatske, Dagur Sigurdsson.

Island igra utakmicu za broncu protiv Hrvatske u nedjelju od 15.15 sati.