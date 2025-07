Dvoršek se ispričao: ‘Bio sam bezobrazan i nekulturan, a najviše me muči Červarova reakcija’

Podijeli :

Hrvatska muška rukometna reprezentacija do 21 godine prošlog je petka poražena od Austrije rezultatom 26:30, čime je natjecanje na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj završila na 12. mjestu — što predstavlja najlošiji plasman ove generacije u povijesti hrvatskih nastupa na svjetskim prvenstvima. Nekoliko dana kasnije, u javnost je procurila snimka s poluvremena te utakmice, na kojoj se jasno čuje kako izbornik Boris Dvoršek vrijeđa svoje igrače, koristi psovke te ih omalovažava, pritom spominjući i njihove obitelji.

O njegovom se istupu priopćenjem oglasio HRS, a svoje su komentare dali i Lino Červar i Vlado Šola.

Nakon što se neko vrijeme nije oglašavao, situaciju je sada za Sportske novosti komentirao i sam Boris Dvoršek.

“Nisam reagirao, ne zato što sam se skrivao od bilo čega, nego jednostavno da prođe medijska hajka. Pogriješio sam, priznajem svoju pogrešku, ispričavam se zbog toga i javnosti koja prati sport i roditeljima i posebno igračima. Tu moram napomenuti i da sam situaciju u Poljskoj odmah istu večer riješio s igračima. Mi smo taj dan napravili sastanak koji je završio smijehom i pljeskom. Ispričao sam im se odmah. Objasnio sam zašto sam tako nastupio, što sam želio postići. Napravili smo analizu i svakom smjernice za dalju karijeru, jer sada postaju seniori”, rekao je i dodao:

“Ovo je isključivo moje razmišljanje. Zvučao sam vulgarno, bezobrazno, nekulturno i nesportski i nisam smio napraviti takav ispad. Mogu se za njega samo ispričati i spreman sam odgovarati za sve izgovoreno.”

Objasnio je i da se priča nastavila nakon povratka:

“Došlo je i pismo roditelja u Savez nakon što smo se vratili. Ono meni ide u prilog i oni tu ističu zahvalnost da su njihova djeca mogla raditi sa mnom. I svi žele da se riješi do kraja priča, da se vidi tko je to snimao i poslao dalje. Sve što sam želio reći bilo je u afektu i pod pritiskom koji svaka utakmica na velikom natjecanju nosi. Nije bilo zle namjere, niti mislim ono što sam rekao. Jednostavno čovjek pukne u nekom trenutku i sve ode u krivom smjeru. Uvijek sam radio ovaj posao s emocijama i nekad je to teško kontrolirati. Ovo je bila zadnja utakmica reprezentacije u uzrastu mladih, pokušali smo izvući maksimum i na kraju je ispalo najgore. To je bio umor, nismo imali rotacije, ali bez obzira na to moraš dati sve od sebe. Svi koji smo tamo. Mi smo bili jako loši i ja sam eksplodirao u poluvremenu. To mi je enigma i to je u 36 godina koliko radim ovaj posao presedan u mojoj karijeri. Ja nemam nijednu takvu mrlju do sada. Htio sam bilo kakvu reakciju od igrača, dobru, lošu, nešto i izgovorio sam to što je zvučalo ružno. Najbitnije mi je da smo to riješili, da smo imali dobru atmosferu ukupno gledano. U afektu se može svašta dogoditi. Sigurno ne mislim da su igrači takvi kakvih smo im nazvao, jer ne bi bili sa mnom u timu.”

Dvoršek je komentirao i pisanje medija, ali i naglasio što ga je posebno razočaralo:

“U medijima je naglašeno da su djeca, što nije točno. Drugo, to snimanje je neovlašteno i nezakonito i nije napravljeno uz moj pristanak. To je bilo da se našteti mom ugledu i svima koji su bili tamo. Vjerojatno postoji razlog. Sigurno je cilj da se nađe krivac i da se poduzmu pravni koraci.

Ono što mene muči je reakcija Line Červara. Ja ne razumijem zašto se uvijek mora javiti i poklopiti sve i nije dobronamjeran. To me žalosti. I želim se tu malo ograditi, jer rekao je kako nemamo sustava, staromodni smo… Jako cijenim Červarove rezultate u seniorskom rukometu. Nas dvojica tu ne možemo u istu rečenicu, to nije uopće sporno. Ali, ne bih volio da mi drži prodike o moralu, jer mislim da je on zadnji koji to može. Uostalom, on je najduže bio koordinator u Savezu. On je svojim radom dosta izmaltretirao struku. Ja s njim neću o seniorskom rukometu, jer ja tu s njim nisam konkurencija, ali u radu s mladima svakako imam pravo reći neke stvari.”