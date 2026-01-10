Drama uoči Eura: EHF izbacio dva slavna Makedonca

Podijeli :

Guliver Image

Rukometni insajder Rasmus Boysen donosi zanimljivu situaciju uoči rukometnog Eura.

EHF (Europski rukometni savez) je s popisa sudaca maknuo proslavljeni makedonski tandem – Slavu Nikolova i Gjorgjija Načevskog jer je otkriveno da su varali na testovima fizičke pripreme pred EP.

“Europska rukometna federacija (EHF) povukla je nominaciju dvojice sudaca iz Sjeverne Makedonije, Slave Nikolova i Gjorgija Načevskog, za muško EHF EURO 2026. Ovaj par sudaca tako neće putovati na prvenstvo koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače”, objavio je EHF.

Ovo bi mogao biti kraj njihove sudačke karijere u kojoj su sudili i finala SP-a te Olimpijskih igara, kao i druge ključne utakmice na europskim i svjetskim prvenstvima.