Dominik Kuzmanović sljedeće sezone mijenja klub, pridružuje se još jednom Hrvatu!

Laurent Theophile/Panoramic via Guliver Images

Vratar hrvatske reprezentacije Dominik Kuzmanović pronašao je klub u kojem će braniti sljedeće sezone.

Kako javlja portal Handball Base, Dominik Kuzmanović potpisao je ugovor sa SC Magdeburgom, u koji će stići sljedeće sezone kao zamjena za Nikolu Portnera, koji bi trebao prijeći u Pick Szeged.

Hrvatski reprezentativci Dominik Kuzmanović i Matej Mandić činit će tako uzbudljiv vratarski dvojac u njemačkom velikanu. S obzirom na to da Kuzmanović ima ugovor s VfL Gummersbachom do 2028. godine, jasno je da će Magdeburg morati platiti odštetu, a točan iznos bit će poznat naknadno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Handball Base (@handballbase)

S druge strane, VfL Gummersbach već je osigurao zamjenu za Kuzmanovića kojeg će među vratnicama zamijeniti Ignacio Biosca.