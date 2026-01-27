David Mandić: Dižemo se svaku utakmicu, a vjerujem da sa Srnom nije ništa ozbiljno

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska je pod kontrolom držala cijelu utakmicu i sada protiv Mađarske traži bodove vrijedne polufinala

Na golu je sjajan bio Matej, u polju, odnosno na krilu je odlično je odigrao David Mandić, koji je nakon dvoboj rekao:

“Bila je to jako dobra utakmica i svi smo zaslužni za pobjedu. Čestitam cijeloj momčadi i stručnom stožeru. Sutra nas čeka finale i moramo se brzo pripremiti. Bit će teško, umorni smo i mi i oni, ali ako odigramo obranu kao danas, neće biti problema.”

Otkrio je da im je rezultat prve utakmice dana olakšao posao.

“Remi Švicarske i Islanda dao nam je dodatno samopouzdanje. Dižemo se iz utakmice u utakmicu, to nam je i bio plan. O ozljedi Srne zasad ne znam ništa, nadam se da nije ništa ozbiljno” – rekao je David Mandić nakon susreta.