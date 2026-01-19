Danska u problemima: Ozlijedio im se najvažniji pivot

Podijeli :

Guliver Image

Danska rukometna reprezentacija mogla bi se na Europskom prvenstvu suočiti s velikim izazovom nakon ozljede Lukasa Jørgensena, jednog od ključnih igrača momčadi.

Pivot je morao napustiti teren tijekom susreta s Rumunjskom, a izbornik Nikolaj Jacobsen nakon utakmice nije skrivao zabrinutost. Istaknuo je kako zasad nema novih informacija te da stanje ne djeluje optimistično, ali da će se prava slika znati tek nakon dodatnih pregleda. Jørgensen bi trebao ići na snimanje, nakon čega će biti jasnije o kakvoj se ozljedi radi.

Iako Danska raspolaže s nekoliko rješenja na poziciji pivota, Jørgensen ima posebno mjesto u sustavu igre. Riječ je o igraču koji je iznimno učinkovit u završnici, odlično se snalazi na crti i često je ključna opcija u najzahtjevnijim utakmicama.

Jacobsen je naglasio da bi izostanak nekog drugog igrača bio lakše nadoknadiv, no gubitak Jørgensena predstavljao bi ozbiljan udarac. Prema njegovim riječima, Jørgensen je najopasniji danski pivot, igrač koji stalno traži pogodak i daje velik doprinos napadu.

Rukometaš Flensburga imao je važnu ulogu i na Olimpijskim igrama te na posljednjem Svjetskom prvenstvu, a njegova moguća odsutnost dodatno bi otežala danske planove u nastavku Europskog prvenstva. Konačne informacije o težini ozljede očekuju se nakon liječničkih pregleda.