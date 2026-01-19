Cindrić: Puno smo griješili i sporo se vraćali u obranu

Podijeli :

Hrvatski rukometaši u zahtjevnoj i borbenoj utakmici uspjeli su slaviti protiv neugodne Nizozemske rezultatom 35:29 te su s nova dva boda osigurali plasman u sljedeći krug natjecanja.

Odluka je pala u posljednjih desetak minuta susreta, kada je Hrvatska prelomila utakmicu zahvaljujući sjajnoj igri Ivana Martinovića.

Martinović je bio prvo ime susreta s ukupno devet pogodaka, od čega je čak šest postigao u drugom poluvremenu. Veliku pomoć pružili su mu Zvonimir Srna sa šest te Mario Šoštarić s pet golova.

Odličan nastup upisao je i debitant Zlatko Raužan, koji je bio stopostotan s četiri pogotka, dok je vratar Dominik Kuzmanović skupio osam obrana i dao važan doprinos u trenucima kada se lomio rezultat.

Utakmicu je prokomentirao Cindrić: “Čestitam dečkima na pobjedi. Očekivali smo da će nam ići u leđa, tu su najjači. Dosta smo griješili u početku, loše smo se vraćali u obranu, što nam je najveći minus na turniru. Ipak, borbenost i odlučnost dovela je do toga da pobijedimo.

Od prve minute smo pokazali odlučnost i izvukli smo pouku iz prve utakmice da ne treba juriti. U napadu smo bili dobri, trebamo samo popraviti tranziciju u obranu“, rekao je i nastavio:

“Danas je bolja momčad pobijedila. Pripremao sam se za ovu utakmicu tako da moram što više razigravati ekipu, što je i funkcioniralo jer su svi zabijali golove. Na kraju je otkrio kako treba igrati protiv Švedske: “Slični su Nizozemcima. Moramo se vraćati bolje u obranu. Imamo šanse, nemamo se čega bojati, idemo hrabro”, zaključio je.