Hrvatska prvi put u povijesti izgubila od Švicarske

Hrvatska muška seniorska rukometna reprezentacija poražena je u drugom prijateljskom susretu od Švicarske (30:28). To je prvi poraz Hrvatske u povijesti od te selekcije. A ovo je bio deseti susret.

U odnosu na prvi susret u Bernu, u našoj ekipi došlo je do malih promjena. U sastav su se vratili Dominik Kuzmanović i Filip Glavaš, a zbog manjih poteškoća s listom na tribinama je završio Marin Šipić. Naša početna postava bile je sljedeća: Dominik Kuzmanović na vratima, Lovro Mihić i Filip Glavaš na krilima te Veron Načinović na crti. Na vanjskim pozicijama bili su Leon Ljevar lijevo, Ivan Matinović u sredini te Luka Lovre Klarica na desnoj strani.

Krenuli smo s obranom 5-1 u kojoj je naprijed bio isturen Marko Mamić. I dobro je to izgledalo. Hrvatska je imala tri vodstva na samom početku (0:1, 1:2, 2:3), a onda je Švicarska povezala dva pogotka za redom i preuzela prednost.

Od tog trenutka pa sve do 20. minute, igralo se pogodak za pogodak, s tim da je minimalna prednost stalno bila na strani domaćina. U sljedećih sedam minuta Švicarska je imala dva pogotka viška i prijetila da na predah ode kao vodeći sastav. Ali Hrvatska se nije predavala. Izbornik Dagur Sigursson malo je osvježio napadačke redove Filipom Vistropom, Mateom Marašem i Josipom Šimićem na crti i tri minute prije predaha stigli su naši rukometaši do novog izjednačenja (14:14). I ne samo to, nego su i poveli i na predah odnijeli jedan pogodaka razlike (15:16). Mi smo imali 68, Švicarci 67 posto realizacije. Po sedam tehničkih pogrešaka bilo je na obje strane. Pet obrana imala su dva švicarska vratara, naš Dominik Kuzmanović šest nakon tih 30 minuta igre.

Dobro je Hrvatska ušla u drugi dio. Nakon dva minimalna vodstva, u 36. minuti je prvi put otišla na plus dva (17:19). I nadali smo se da će ponoviti ono što je napravila u prvom susretu kada je povezala pet pogodaka u nizu i praktički prelomila susret. Ovoga puta Švicarci nisu posustali. Dapače, dosta lako su stigli taj zaostatak.

U sljedećih desetak minuta igralo se pogodak za pogodak. Ali lagani umor počeo se osjećati kod naših vanjskih igrača, odnosno određena bezidejnost jer su domaćini sasvim izolirali Leona Ljevara, a Ivan Martinović se morao više baviti organizacijom napada nego realizacijom.

Švicarci su odlično iskoristili to razdoblje i u 51. minuti poveli s dva razlike (24:22). Šest minuta prije kraja otišli su na tri pogotka viška što je bila i najveća prednost koju je jedna reprezentacija uopće imala. Ali Hrvatska je još jednom pokazala karakter i dvije minute prije završetka susreta stigla do izjednačenja (27:27). I tada smo vidjeli možda i ključni trenutak susreta. Matija Špikić obranio je sedmerac Noamu Leoplodu, ali je naša obrana bila neoprezna, odbijanac je pokupio Gino Steenaerts i zabio za vodstvo domaćina.

U sljedećem napadu domaći vratar je zaustavio naš pokušaj, a Felix Aellen zabio za plus dva. Filip Glavaš brzo je smanjio na 29:28 i probudio napadu. Ali suci dopustili domaćinu da igra do kraja, premda je naš izbornik pored crte odbrojavao dodavanja Švicaraca i pokušavao natjerati suce da dignu ruku. To se nije dogodilo pa smo u zadnjoj sekundi još primili jedan pogodak pa je konačni ishod 30:28. Noam Leopold s 10 pogodaka bio je najbolji u pobjedničkim redovima. Šest je dao Gino Steenaerts. Kod nas sedam pogodaka Ivana Martinovića te po šest Filipa Glavaša i Leona Ljevara.