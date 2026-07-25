Japanska zvijezda stiže u Premier ligu

Napadač japanske nogometne reprezentacije Daizen Maeda (28) napustio je redove škotskog prvaka Celtica te će karijeru nastaviti u novom engleskom prvoligašu Ipswich Townu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.
Prema navodima britanskih medija vrijednost transfera je 10 milijuna funti.
“Uvijek sam sanjao o igranju u Premier ligi i sretan sam što mogu ostvariti taj san. Cilj mi je dati sve od sebe, zabijati golove i asistirati suigračima”, kazao je Maeda.
Maeda je peto novo ime u sastavu Ipswicha za novu sezonu.
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