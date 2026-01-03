Sve je spremno za spektakl u Londonu: Na najmlađem finalu u povijesti oprostit će se dvije legende sporta

Podijeli :

xShanexHealeyx PSI-23387-0001 via Guliver Image

Nešto manje od mjesec dana je prošlo otkad je počelo PDC Svjetsko prvenstvo u pikadu, a u finalu su se našla dva najbolja mlada igrača na sceni. S jedne strane je Luke Littler, branitelj naslova i prvi igrač svijeta dok je s druge Gian van Veen, dvostruki svjetski prvak mladih i 10. nositelj turnira. Njih dvojica sudjelovat će u najmlađem finalu u povijesti, no neće se samo o njima pisati nakon meča.

Naime, dvojica važnih imena u pikadu već su početkom sezone najavile odlazak sa scene. Riječ je o najavljivaču Johnu McDonaldu koji ove sezone već radi u skraćenom radnom vremenu te smo ga na ovom Svjetskom prvenstvu viđali uglavnom u večernjim terminima.

65-godišnji “majstor ceremonija” će i ove večeri najaviti ulazak Giana van Veena i Lukea Littlera te će mu to, ako se bude držao svojih riječi, biti posljednji meč u karijeri.

A svoj “posljednji ples” imat će i George Noble, 57-godišnji sudac. On također radi nešto manje ove godine, a posljednji meč u karijeri također će mu biti večerašnji. Treći je to veliki odlazak sudaca u posljednjih nekolika godina.

U 2024. godini se umirovio legendarni “Glas” Russ Bray da bi nešto prije njega s profesionalne scene otišao Paul Hinks. Obojica se i dalje bave suđenjem na egzibicijama i manjim turnirima poput Modus Super Seriesa pa se očekuje da bi isto mogao napraviti i Noble, inače veliki navijač londonskog Millwalla.

Veliko finale između Littlera i van Veena krenut će u 21 sat i 15 minuta, a ako obojica pruže ono najbolje od sebe, čeka nas pravi spektakl.