Počela je ‘majka svih kvizova’: Okršaj košarkaša u ‘Vidim, znam, pogađam’

Sport Klub vam donosi novi format kviza našeg autora Krešimira Karačića. Nakon što je sportski kviz "Rizik ili oprez" osvojio naše gledatelje, bio je red da nastavimo u sličnom tonu, pa vam sada donosimo nešto novo. Kviz koji obećava dobru zabavu!

U prvoj sezoni novog kviza “Vidim, znam, pogađam“ gledatelji iz Hrvatske imat će prilike odmjeriti snage s hrvatskim proslavljenim sportašima. Kviz se i dalje igra online.

Počinje novi SK kviz ‘Vidim, znam, pogađam! Evo gdje i kada ga gledate

Ovo je prvi put da imamo dvoboje gledatelja, sportskih zaljubljenika, protiv hrvatskih sportaša.

U prvoj epizodi kviza snage su odmjerili sportski direktor hrvatske košarkaške reprezentacije Krunoslav Simon i student te košarkaš Luka Kolobarić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.