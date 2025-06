Održan ždrijeb za Europsko prvenstvo u Zadru: Hrvatska favorit u svojoj skupini

Podijeli :

Revierfoto via Guliver Images

U hotelu Hyatt Regency Zadar održan je ždrijeb skupina Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu koje će biti održano u Športskom centru Višnjik u Zadru od 12. do 19. listopada ove godine.

Hrvatska muška reprezentacija u grupi je s Austrijom i Moldavijom, dok će hrvatska ženska reprezentacija natjecati protiv Italije i Engleske.

Zoran Primorac, predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza, istaknuo je važnost domaćinstva:

“Bilo je teško dobiti domaćinstvo ovog Prvenstva obzirom na jaku konkurenciju. Iznimno smo sretni što smo uspjeli vratiti stolni tenis u Zadar. Ovo je nevjerojatno priznanje za cijelu Hrvatsku i za hrvatski stolni tenis.Ovakvih prilika neće biti puno te se zbog toga još više veselim ovom domaćinstvu. Prvenstvo u Zadru bit će prilika hrvatskim stolnotenisačima da se pokažu na velikoj pozornici. Zadar bilježi dugu i lijepu stolnotenisku tradiciju, koja se sada nastavlja”, kazao je čelnik HSTS-a, inače i sam Zadranin.

Frane Tomislav Kojić, hrvatski reprezentativac, osvrnuo se na očekivanja reprezentacije:

„Hrvatska je nositelj u grupi G gdje ćemo igrati protiv Austrije i Moldavije. Zadovoljan sam grupom. Protiv obje reprezentacije ne trebamo bježati, jer smo favoriti. Naš renking je između petog i osmog mjesta. Nadam se da možemo dogurati do četvrtfinala, a uz pomoć publike mislim da možemo iskoristiti prednost domaćeg terena i osvojiti medalju. Prije dvije godine bili smo nadomak medalje, a sada mislim da možemo doći do “krune generacije”, s Andrejom Gaćinom kao predvodnikom reprezentacije. Vjerujem da možemo doći do medalje u listopadu.”

Sličnih očekivanja je bila i Hana Arapović, članica ženske reprezentacije:

„Igrat ćemo u grupi s Italijom i Engleskom. Italija je jača ekipa od Engleske, a obje reprezentacije su nam poznate, već smo igrale protiv njih. Obzirom da ćemo igrati pred domaćom publikom, vjerujem da ćemo pobijediti u oba meča. Protiv Engleske smo sigurno favoriti, ali treba odraditi meč. Prije dvije godine plasirale smo se u top 16, a sada se nadamo iskoraku u plasmanu. Trenutno završavamo sezonu, a nakon nje krećemo s pripremama za iduću sezonu i pripremama za Europsko prvenstvo. Nadam se dobroj atmosferi u Zadru u listopadu”.

Od danas su u prodaji i ulaznice za Europsko ekipno prvenstvo, a ulaz je besplatan za djecu do 12 godina.

Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu jedno je od najvećih sportskih događaja ove godine u Hrvatskoj.