Lara Cvjetko brončana na Grand Slamu u Mongoliji

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Tino MARIĆ (HJS)

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko osvojila brončanu medalju u kategoriji do 70 kilograma u IJF Grand Slamu u mongolskom glavnom gradu Ulanbaatoru.

U borbi za kolajnu susrela se s finalisticom posljednjih Olimpijskih igara, osam godina starijom Njemicom Miriam Butkereit, koju je pobjedila u produžecima nakon sveukupno pet i pol minuta iscrpne borbe.

Cvjetko ranije je pobijedila Turkmenistanku Oguljan Ruslanovu i Izraelku Adelinu Novuitsky, a poraz upisuje u četvrtfinalu protiv Nizozemke Margit De Voogd. Članica JK Solina se vraća pobjedom u repasažu protiv Francuskinje Clemence Eme.

“Jedan težak dan imala sam pet borbi, šteta za četvrtfinale jer mislim da sam to mogla pobijediti. Ja sam stvarno htjela ići do zlata, prva medalja ove godine, nakon teškog početka ove sezone nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe stvarno sam sretna da sam nazad na postolju. Tu su također i prvi bodovi za Olimpijske igre, mogu samo reći da sam zadovoljna i nadam se još boljem uspjehu idućeg tjedna u Kini“, kazala je 24-godišnja Cvjetko.

Ovom pobjedom međusobni omjer je sada 3-1 u korist Cvjetko, a prva medalja u ovoj godini znači i novih 500 bodova na svjetskoj rang ljestvici i borbi za OI .

Zadovoljan današnjom medaljom bio je Izbornik ženske reprezentacije i trener od Cvjetko, Dragan Crnov:

“Početak olimpijskih kvalifikacija i odmah medalja, kao trener i izbornik naravno da sam jako sretan kako smo započeli olimpijske kvalifikacije i nadam se da ćemo tako nastaviti i u Kini. Posebno me veseli jer je početak godine bio težak za Laru, ozljeda koljena i vratila se za EP na kojemu je osvojila peto mjesto. Sada je još jednom potvrdila svoju kvalitetu još jednom medaljom”.

Uz Cvjetko danas su na tatami Ulaanbaatora u kategoriji -63kg izašle Iva Oberan (JK „Dubrovnik 1966“) i Nina Simić (JK „Pujanke“ – Split) te završile s porazom u prvim borbama.

Sutra nas očekuje nastup pet naših predstavnika, pa će bodove u utrci za OI potražiti Zlatko Kumrić (-100kg / AJK „Student“ – Split), Mikita Sviryda (+100kg / AJK „Student“ – Split), Petrunjela Pavić (-78kg / JK „Dubrovnik 1966“), Helena Vuković (+78kg / JK „Solin“) i Tina Radić (+78kg / AJK „Student“ – Split).

Hrvatska džudo reprezentacija nakon Mongolije ide na IJF Grand Prix u kineskom Qingdaou. Po završetku turnira ženska reprezentacija ostaje na četverodnevnim pripremama u Kini, dok će se Kumrić i Sviryd pridružiti ostatku muške reprezentacije na pripremama u Japanu do 12. srpnja.