Iznenađenje na SP-u: Finska svladala aktualne olimpijske prvake

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Odbojkaši Finske napravili su veliko iznenađenje u 2. kolu skupine C Svjetskog prvenstva na Filipinima svladavši aktualne olimpijske pobjednike Francuze sa 3-2 (25-19, 18-25, 29-27, 21-25, 15-9).

Nakon što su u 1. kolu izgubili u pet setova od Argentinaca, Finci su u 2. kolu opet igrali pet setova, ali ovoga puta su dominirali zadnjom dionicom protiv velikih favorita Francuza te stigli nadomak plasmana u osminu finala.

Naime, Finskoj za prolazak među 16 najboljih treba još samo pbojeda u zadnjem kolu protiv najslabije reprezentacije u skupini Južne Koreje čime bi osigurala jedno od prva dva mjesta koja vode dalje, a istovremeno bi time prepustili Argentini i Francuskoj da se u izravnom dvoboju “potuku” za drugo mjesto koje vodi u osminu finala.