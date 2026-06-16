Hrvatski pikadist nakon šest mjeseci čekanja upisao prvu pobjedu sezone

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Foto: PDPA

Hrvatski pikadist Pero Ljubić prošlog je tjedna s Borisom Krčmarom nastupio na Svjetskom prvenstvu u parovima gdje je Hrvatska upisala dva tijesna 4-3 poraza od Japana i Španjolske te je ispala u grupi. Međutim, u tim mečevim Ljubić je pokazao da je podigao svoju razinu pa je u utorak u Wiganu napokon mogao sanjati svoju prvu pobjedu sezone.

Već u prvom legu protiv Marvina Krafta prekinuo je crni niz od 24 uzastopno izgubljena lega na Players Championship turnirima, a onda je uspio odjuriti na 2-0. Vratio se Kraft na 2-2, ali je s tri lega u nizu Ljubić stigao do 5-2 i lega od prve pobjede sezone. Kraft je zatim smanjio na 5-3 da bi tada Ljubić propustio meč-strelice i Kraft je osvojio još jedan leg.

Nije na tome Kraft stao jer je osvojio leg za 5-5 i odlazak u odlučujući leg. Tamo je Nijemac bio u znatno boljoj poziciji sve do posljednjih šest strelica. Na 257 je Ljubić pogodio 140 i ostavio si 117, a nakon toga je i to uspio pogoditi za maestralnu prvu pobjedu sezone.

Ovim slavljem skočio je na 142. mjesto što je i dalje daleko od osiguravanja Tour karte za sljedeću godinu. Za to mora biti u 64 najbolja pikadista svijeta nakon PDC Svjetskog prvenstva koje se igra krajem prosinca i proteže se do početka siječnja.

U drugom kolu igra protiv Čeha Karela Sedlačeka koji je i 26. nositelj Players Championship 21 turnira.