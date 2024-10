Hrvatska ima broncu s juniorskog taekwondo SP-a

Prvog dana Svjetskog juniorskog taekwondo prvenstva, koje je u korejskom gradu Chuncheonu okupilo više od 900 boraca iz cijelog svijeta, Hrvatska je osvojila prvu medalju.

Kruna prvog dana Svjetskog juniorskog prvenstva u taekwondou je brončana medalja Marije Uglešić (TK Marjan) u kategoriji do 59 kg. Na putu do medalje Uglešić je pobijedila predstavnic Velike Britanije (Avu Bet – 2:0), Jordana (Fadiu Khifran – 2:1) te Italije (Antheu Mangione – 2:0). U polufinalu je pobjedu odnijela Iranka Aynaz Nasiri i to tek u trećoj rundi s neriješenim rezultatom 7:7 i težinskom prednosti bodova.