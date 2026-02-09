Tina Maze o ozljedi Vonn: ‘Šteta da je taj događaj zasjenio sve dobro što se dogodilo na ovim Igrama’

Ovih dana na ZOI glavna tema je teška ozljeda Lindsey Vonn...

Legendarna Amerikanka došla je u Cortinu par tjedana nakon teškog loma križnih ligamenata u koljenu, ali je bila odlučna u tome da nastupi u olimpijskom spustu. Vonn je nakon samo 14 sekundi zapela za vrata prije jednog skoka i onda ružno pala nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu u Trevisu.

Komentar na takvu situaciju imala je i jedna od najboljih slovenskih skijašica u povijesti, Tina Maze.

“Šteta da je taj događaj zasjenio sve dobro što se dogodilo na ovogodišnjim Igrama. Svaki put kad vidiš nešto slično smrzneš se u duši i pitaš se je li moglo biti drukčije. Njezin oporavak će dugo trajati i nadam se da će se sve dobro završiti”, rekla je Eurosportova stručna komentatorica.