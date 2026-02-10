Priča za pamćenje: Brat i sestra iz Švedske zajedno osvojili zlato na ZOI

Podijeli :

AP Photo/Misper Apawu via Guliver

Šveđani Isabella i Rasmus Wranaa osvojili su zlatnu medalju u mješovitim parovima na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Brat i sestra Wranaa su u neizvjesnom finalu porazili Amerikance Cory Thiesse i Koreyja Dropkina sa 6-5.

Švedska je druga najuspješnija nacija u curlingu u povijesti Zimskih olimpijskih igara iza Kanade, ali nikada prije nije osvojila zlatnu medalju u mješovitim parovima.

Za 28-godišnju Isabellu to je prva olimpijska medalja, dok njezin tri godine stariji brat Rasmus ima i ekipno zlato iz Pekinga, te broncu iz Pyeongchanga.

Broncu je osvojila domaća kombinacija Stefania Constantini i Amos Mosaner zahvaljujući 5-3 pobjedi protiv Britanaca Jennifer Dodds i Brucea Mouata.

Constantini i Mosader u Cortini su branili zlato osvojeno prije četiri godine u Pekingu, a na ovo su natjecanje stigli i kao aktualni svjetski prvaci, no njihov zlatni niz prekinut je u ponedjeljak kada su izgubili polufinale od SAD-a sa 8-9.

S druge strane, Dodds i Mouat su tijekom natjecanja u skupini ostvarili najbolji omjer s osam pobjeda i jednim porazom, ali su u nokaut-fazi natjecanja izgubili u polufinalu od Švedske sa 3-9, a sada i u borbi za broncu od Italije. Ovim porazom Dodds i Mouat su druge ZOI zaredom okončali na četvrtom mjestu.