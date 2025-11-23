Zvonarek i Šotiček nastupili u ludom švicarskom derbiju

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver

U susretu 14. kola švicarskog nogometnog prvenstva Grasshoppers i Basel su odigrali 1:1.

Domaćin je poveo u 13. minuti golom Maxa Ullmanna, a izjednačio je Benie Traore u 33. minuti.

Oba su sastava završila utakmicu s igračem manje. Gosti su od 64. minute igrali bez isključenog Andreja Bačanina, dok je u 74. minuti “pocrvenio” i domaći veznjak Samuel Marques. Do kraja susreta vidjeli smo još jedan crveni karton. Za domaće je u 90. minuti crveni karton zaradio i Simone Stroscio.

Za Grasshoppers je cijeli susret igrao Lovro Zvonarek, dok je na suprotnoj strani Marin Šotiček ušao u igu u sudačkoj nadoknadi.

St. Gallen je pobijedio Lausanne sa 1:0, a gol odluke je zabio Carlo Boukhalfa u 89. minuti iz jedanaesterca. Za domaćine je cijeli susret igrao Jozo Stanić, dok je za goste branio Karlo Letica.

Thun vodi sa 31 bodom, na drugom mjestu su Young Boysi sa 25 bodova, dok St. Gallen ima 24 boda.

Basel je četvrti sa 23 boda, a Grasshoppers drži pretposljednju, 11. poziciju sa 14 bodova. Zadnji je Winterhur sa šest bodova.