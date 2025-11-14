Zvijezda Dinama nakon povijesne pobjede s Albanijom: ‘Naravno da bih volio biti u prvih 11’

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Po prvi put reprezentacija Albanije izborila je plasman u playoff za Svjetsko prvenstvo, nakon što je u Andori slavila 1:0 pogotkom Kristjana Asllanija.

Pobjedom Albanije protiv Andore i porazom Srbije od Engleske, Srbija je ispala iz borbe za Svjetsko prvenstvo jer je sada razlika između ove dvije reprezentacije četiri boda, a to je nedostižno u jednoj utakmici. Ali zato je Albanija izborila playoff. Dojmove nakon važne pobjede protiv Andore otkrio je nogometaš Dinama, Arber Hoxha.

“Hvala na čestitkama. Bila je to teška utakmica, znali smo kako će Andora igrati i da će prvih 45 minuta biti izrazito zahtjevno probiti njihovu obranu. U nastavku smo ubrzali tempo, preuzeli kontrolu i uspjeli zabiti. Najvažnije je da smo uzeli tri boda”, rekao je Hoxha.

Istaknuo je kako mu je velika čast što je dio ove generacije, bez obzira počeo utakmicu ili ulazio s klupe.

“Naravno da bih volio biti u početnoj postavi. U Dinamu igram svaka dva-tri dana i uvijek sam spreman. Ali trener odlučuje koliko ću minuta dobiti. Sad sam odigrao svih 90 minuta i sretan sam zbog toga, ali najvažnije je da smo kao momčad odradili posao i zasluženo slavili.”

Za kraj je pobjedu posvetio navijačima:

“Ovu pobjedu i ovaj rezultat posvećujem svim Albancima diljem svijeta, kao i onima koji su bili na tribinama. Njihova podrška puno znači.”

