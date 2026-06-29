Zvijezda Bayerna ušla u povijest SP-a, evo i koji su sve rekordi srušeni u grupnoj fazi

Najveće nogometno Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku donijelo je, očekivano, nekoliko rekordnih brojki pa je ukupno 4.644.549 gledatelja pratilo 72 utakmice grupne faze na stadionima, izvještava njemačka novinska agencija dpa.

Turnir je tako srušio rekord posjećenosti Svjetskog prvenstva 1994. u Sjedinjenim Državama, koje je privuklo oko 3.6 milijuna gledatelja, čak i prije početka nokaut runde. S prosječnom posjećenošću od 64.508 gledatelja po utakmici, ovogodišnje prvenstvo ipak još nije doseglo razinu turnira iz 1994.

Prema Fifi, rekord je postavljen i s 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira (72 utakmice), što je prosjek od oko tri po utakmici. Za usporedbu, na cijelom Svjetskom prvenstvu 2022. postignuto je 172 gola. No, u Katru je odigrano samo 64 utakmice, kao i na svim turnirima od 1998. godine.

Prema Fifi, u grupnoj fazi igralo je 999 igrača. Kanadska zvijezda i igrač Bayern Munchena Alphonso Davies postao je 1000. igrač koji je igrao na ovom Svjetskom prvenstvu u prvoj utakmici nokaut faze protiv Južne Afrike (1:0).

Budući da je trebalo nahraniti i mnoštvo navijača na stadionima, FIFA je zabilježila i 2.8 milijuna prodanih litara piva i gotovo milijun boca vode. Osim toga, kupljeno je 300 000 hot dogova.