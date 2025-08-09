Zlatna lopta greškom Modriću čestitala rođendan, odmah im je odgovorio

Luka Modrić 2018. je postao prvi Hrvat koji je osvojio Zlatnu loptu, a službena stranica prestižne nagrade nerijetko ga se sjeti objavama.
U današnjoj su objavi Modriću čestitali rođendan:
“Sretan rođendan osvajaču Zlatne lopte iz 2018. Luki Modriću“, napisali su u kratkoj objavi, iako je kapetanu Vatrenih rođendan 9. rujna.
Modrić je vidio objavu te brzo odgovorio:
‘”Rođendan je sljedeći mjesec, ali hvala svejedno”, uz nasmijani emoji.
