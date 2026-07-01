Zlatan najavio meč Zmajeva: Amerikanci su već jednom izgubili protiv europske ekipe, imat će veliki pritisak

Podijeli :

xGonzalesxPhoto via Guliver

Iako smatra da Bosna i Hercegovina ima razloga za optimizam, Ibrahimović je zaključio kako su Sjedinjene Američke Države ipak blagi favoriti za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović osvrnuo se na večerašnji dvoboj Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva te poručio da domaćina očekuje velik pritisak.

“Ovo je utakmica na pobjedu ili poraz. Tu je sve moguće”, rekao je Ibrahimović.

Istaknuo je kako reprezentacija SAD-a, kao domaćin prvenstva, nosi veći teret očekivanja.

“Oni su domaćini i imaju taj pritisak. Neće biti lako”, poručio je bivši švedski reprezentativac.

Podsjetio je i da su Amerikanci na ovom Svjetskom prvenstvu već izgubili od jedne europske reprezentacije.

“Do sada su igrali samo jednom protiv europske ekipe, protiv Turske, i izgubili su”, rekao je Ibrahimović.

Iako smatra da Bosna i Hercegovina ima razloga za optimizam, Ibrahimović je zaključio kako su Sjedinjene Američke Države ipak blagi favoriti za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.