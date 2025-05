Zdravko Mamić preuzima Sarajevo? Čeka se samo službena potvrda

Podijeli :

Zdravko Mamić bi, kako javljaju bosanskohercegovački mediji trebao preuzeti FK Sarajevo. Prema navodima je obavio razgovore s vlasnikom kluba Ismirom Mirvićem.

Mamić je čelne pozicije u GNK Dinamu napustio 2016. godine, no neko vrijeme nakon toga bio je na funkciji savjetnika. Neki su godinama kasnije bili uvjereni da on i dalje vuče konce u zagrebačkom Dinamu, no službenih informacija o tome nije bilo.

Dvije godine nakon ostavke pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu zbog nepravomoćne presude te je i dan danas u susjednom zemlji. Kako je Mamić duboko vezan uz nogomet, ne čudi da se nakon nekoliko godina pauza ipak odlučio vratiti na neku od nogometnih funkcija.

Prema navodima bosanskohercegovačkog portala Sop.ba Mamić bi trebao preuzeti FK Sarajevo, no još je nepoznato koju bi funkciju on imao. Pretpostavljaju kako bi mogao početi s rekonstrukcijom omladinske škole, a prvi potezi bi mu bilo dovođenje Dinamovih mladića u klub.

FK Sarajevo je trenutno trećeplasirana momčad Premier lige BIH, osim toga igraju i finale kupa gdje su izabranici Zorana Zekića slavili s 4:0 u prvoj utakmica sa Širokim Brijegom.