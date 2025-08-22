Zajec raspisao izbore za Skupštinu Dinama

Podijeli :

Ranko Suvar / CROPIX via Guliver Images

Nakon što je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potvrdio novi Statut GNK Dinamo, koji je usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza, predsjednik kluba Velimir Zajec danas je službeno raspisao izbore.

Izbori će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.

Sve relevantne informacije vezane uz održavanje izbora dostupne su na službenoj poveznici, a klub će u nadolazećim danima objaviti dodatne detalje kako bi svi članovi bili pravovremeno informirani o svim aspektima izbornog procesa.

GNK Dinamo ovim korakom nastavlja proces demokratizacije i transparentnog upravljanja u skladu s usvojenim statutarnim promjenama.