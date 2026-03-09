Xavi: Messi se trebao vratiti u Barcelonu, Laporta je to spriječio

Podijeli :

AP Photo/David Ramos via Guliver

Xavi, legenda Barcelone i bivši trener kluba, iznio je niz ozbiljnih optužbi na račun Joana Laporte, predsjednika kluba, u intervjuu za La Vanguardiu.

Slavni nogometaš oglasio se tjedan dana prije predsjedničkih izbora u Barceloni, na kojima se Laporta ponovno kandidirao, dok Xavi podržava drugog kandidata, Víctora Fonta.

“Nakon što sam napustio Barcelonu, odlučio sam ne davati nikakve izjave iz poštovanja prema klubu. Svi znaju koliko volim klub, ali sve što je klub rekao bila je potpuna laž i osjećam da to moram reći. Dugo sam to nosio u sebi i želim to razjasniti. Postao sam trener Barcelone zahvaljujući Laporti, ali na kraju me iznevjerio.“

POVEZANO VIDEO / Barcelona pogotkom Yamala ponovno pobjegla Realu na četiri boda

Najintrigantniji dio intervjua odnosi se na Lionela Messija, koji se, prema Xavijevim riječima, želio vratiti u Barcelonu dok je on bio trener.

“Messijev povratak u Barcelonu 2023. godine bio je praktički dogovoren. Sve je bilo riješeno krajem 2022., nakon što je osvojio Svjetsko prvenstvo. Imali smo zeleno svjetlo od La Lige, Leo se želio vratiti, ali je Laporta zaustavio potpisivanje.

Rekao mi je da bi Messi krenuo protiv njega i da to ne može dopustiti. U mom je interesu reći istinu. Messi se nije vratio jer ga Laporta nije želio. Nije krivnja La Lige, niti je njegov otac Jorge Messi tražio više novca. To je laž!

Činjenica da se nije vratio u klub narušila je moj odnos s njim. Leo je mislio da sam dio zavjere. Ponavljam, Laporta ga nije želio. Sada smo Messi i ja ponovno u dobrim odnosima. Zaista sam želio da se vrati u Barcelonu.“