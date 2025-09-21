Vušković zabio povijesni gol pa otkrio: ‘Vjerojatno sam slomio dva prsta’

Luka Vušković postigao je prvijenac za HSV koji je slavio 2:1 protiv Heidenheima.
Nakon slavlja svoje momčadi, mladi se hrvatski branič u hodnicima Volksparkstadiona pojavio s bandažiranom desnom rukom. Kažiprst i srednji prst bili su mu imobilizirani, a za sve je zaslušan ispad u 28. minuti utakmice.
“Nakon što sam promašio veliku priliku, glupo sam udario u stativu. Vjerojatno sam slomio dva prsta”, rekao je Vušković za ran.de.
Unatoč bolovima, zabio je svoj prvijenac 14 minuta kasnije. Njegov gol za HSV bio je povijesni trenutak za klub, budući da punih sedam godina i četiri mjeseca, odnosno 2688 dana nisu ostvario pobjedu niti postigli gol u Bundesligi.
“Ovaj mi gol mnogo znači. Ovo je lud stadion s ludim navijačima i ludom atmosferom. Jako sam ponosan na momčad“, dodao je Vušković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!