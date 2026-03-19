Vukovar uoči utakmice s Hajdukom zabranio unošenje gostujućih obilježja na tribinu

HNK Vukovar 1991

Vukovar, koji se trenutno nalazi na začelju SuperSport HNL-a, u subotu od 15 sati na Gradskom vrtu dočekuje drugoplasirani Hajduk. Uoči tog susreta domaćin je odlučio zabraniti unošenje i isticanje obilježja gostujućeg kluba na tribinama predviđenima za domaće navijače.

“Sukladno odluci Policijske uprave Osječko-baranjske županije, Sektora za javni red i sigurnost, na predstojećoj utakmici protiv HNK Hajduk Split, ali i na svakoj sljedećoj utakmici koju igramo na Gradskom vrtu u Osijeku, neće biti dozvoljeno unošenje niti isticanje obilježja navijača gostujuće momčadi na bilo kojoj tribini, osim na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima (sjeverna tribina).

Navedena mjera donesena je od strane nadležnih policijskih tijela s ciljem očuvanja javnog reda i sigurnosti te se primjenjuje na sve gledatelje na stadionu.

Molimo sve posjetitelje da se pridržavaju navedene odluke i uputa organizatora i sigurnosnih službi”, stoji u objavi HNK Vukovara 1991.