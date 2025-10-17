Vučević: Nismo previše oduševljeni našom igrom, a navijači imaju pravo biti frustirani

Podijeli :

Sport Klub

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević pričao je o aktualnoj situaciji u Hajduku na Sport Festu u Poreču.

Vučević je Željku Veli otkrio razmišljanja o trenutnoj igri Hajduka.

“S obzirom na bodove koje imamo, nismo previše oduševljeni našom igrom jer nemamo kontinuitet i rast pojedinca. Sve se svodi na uigravanje, vjerojatno je glavni razlog kasni dolazak novih ljudi u klub i što je momčad na neki način nova.”

Kako se vratio u klub?

“Došlo je do promjena, a onda su situacije turbulentne. Na početku mojih pregovora govorilo se o formiranju grupe ljudi koja bi mogla odraditi sljedeću sezonu. Bilo je govora da će se prvi put održati najdemokratskiji izbori za Nadzorni odbor. To je bio prvi uvjet. Ja se nisam previše mislio jer to je moja kuća, tu sam se rodio. S ovim zamahom i novim ljudima koji su obećavali da se klub može stabilizirati. To je bitna riječ jer Hajduk godinama igra na kartu euforije. To je pogrešno. Klub mora biti stabilan, samo tako može biti dobar”, rekao je Vučević pa dodao:

“Bilo bi neozbiljno obećavati nešto što nije moguće. U misiji smo učiniti klub stabilnim kako se neke stvari više ne bi ponavljale i kako bismo u sezonu ušli spremniji. Recimo, poraz u Tirani koji je bio jako bolan zbog velikog broja naših navijača i igre koja nije bila dostojna Hajduka.”

Želi da Hajduk igra agresivan i atraktivan nogomet.

“Da bi dobili rezultate, bitno je naglasiti stil igre. Hajduk mora biti agresivan i atraktivan i tome težimo. Navijač ima pravo biti frustriran jer nema ni rezultata ni igre. Oduvijek su igrači iz naše akademije bili najbolji i najjeftiniji. Cilj je da oko 60 posto prvotimaca bude iz naše škole. Bio bih najsretniji da pojačanja budu ozbiljna, ali za to treba velik budžet.”

Govorio je i o velikom problemu splitskog kluba.

“Velik je problem infrastruktura. Hajduk ima samo jedan teren s umjetnom travom za cijelu školu i samo jedan teren s pravom travom. To nisu uvjeti za ono što želimo.”

Dolazak Gonzala Garcije na klupu?

“Garcia? Došao sam jako kasno, početkom srpnja kada je Garcia već bio u klubu. Doveli su ga drugi, ali o njemu kao treneru mislim sve najbolje. Potvrda njegove kvalitete bila je prošla sezona u Istri gdje je bila vidljiva njegova ruka. Bilo je to na tragu onoga što smo željeli. Ima maksimalnu podršku svih nas, pa tako i mene. Rekao sam mu da ću mu biti najbolji prijatelj, ali i najveći kritičar.”

Stabilizacija?

“I meni zvoni ta riječ, ali drugog rješenja nema. Samo to nam može donijeti nešto dobro. Prije desetak godina formirali smo B momčad iz koje su za samo godinu i pol dana izašla šestorica A reprezentativaca. Sada želimo provesti nešto slično.”

O Splitu i pritisku:

“Split je specifična sredina. Igrač ako uspije u Hajduku, može igrati bilo gdje u svijetu. Ovo je zahtjevna i teška sredina, ali u tome i jest draž. To mi i paše. Ako na to nisi spreman, nemoj ni dolaziti u Hajduk.”

O udruzi Naš Hajduk:

“Hajduk je kroz udrugu NH pokazao da želi transparentnost, poštenu ligu i klub koji ne mora nužno biti prvi, ali mora biti bude hajdučki i transparentan. Je li to uteg, mislim da nije. Često možete čuti da navijači kažu kako žive Hajduk. Nije to slučajno. To je spoj kluba i navijača.”

Protiv Istre očekuje sva tri boda.

“Očekujem pobjedu. Istra je neugodan protivnik, drago mi je da će stadion biti pun.”