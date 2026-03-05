VIDEO / Tudorov Tottenham je poveo, a onda se dogodio potpuni potop

Podijeli :

U posljednjoj utakmici 29. kola engleske Premier lige Tottenham Igora Tudora ugostio je Crystal Palace te su nakon 30 minuta morali vaditi loptu iz svoje mreže. Međutim, spasio je Spurse tada nos Ismaile Sarra da bi nekoliko akcija nakon toga Dominic Solanke zabio za važno vodstvo Tottenhama. Nedugo zatim Mickey van de Ven zaradio je crveni karton zbog prekršaja na Sarru, a to je ujedno značilo i kazneni udarac za Palace. Sarr je potom bio i sigurni izvođač za 1:1 i Spursi su bili u problemu.

Tudor je nakon toga napravio dvije promjene, ali to nije bilo dovoljno jer je u drugoj minuti sudačke nadoknade Jorgen Strand Larsen pogodio za 2:1 Orlova.

Do kraja poluvremena stanje na terenu je bilo još lošije. Obrani je ponovno pobjega Sarr te je pogodio za 3:1.

