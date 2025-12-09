VIDEO / Stanišić je tražio kazneni udarac: Je li sudac donio krivu odluku?

Podijeli :

Bayern je u šestom kolu Lige prvaka svladao Sporting s 3:1 iako su gubili s 1:0. Preokret su im donijeli Serge Gnabry, Lennart Karl i Jonathan Tah, a moglo je biti još pogodaka da je škotski sudac Nick Walsh u 82. minuti pokazao na bijelu točku kada je Josip Stanišić pao u kaznenom prostoru. Hrvatski reprezentativac bio je u duelu s Giorgosa Vagiannidisom te je izvukao deblji kraj. Grk nije odnio loptu, ali Walsh nije dosudio kazneni udarac. Stanišić je u šoku gledao Škota, ali VAR nije reagirao.