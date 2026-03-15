VIDEO / Pogodio tricu pa krenuo u obračun: Sukob Fourniera i navijača

Rani popodnevni sati u Glifadi, košarka – što može poći po zlu? Može – Evan Fournier isključen je na utakmici između Panioniosa i Olympiacosa nakon što je ušao u ozbiljan sukob s jednim navijačem.

Fournier je pogodio daleku tricu u drugoj četvrtini, vraćao se u obranu, a onda mu je očito netko nešto dobacio iz prvog reda.

Francuz se odmah uputio prema tom navijaču i da sudac nije pravodobno reagirao, vrlo je moguće da bi došlo i do fizičkog sukoba.

Zatim su se priključili i Fournierovi suigrači te je spriječen veći incident.

Inače, košarkaši Olympiacosa su slavili rezultatom 79:71 te nakon 20 odigranih kola u grčkom prvenstvu su i dalje neporaženi.