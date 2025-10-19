VIDEO / Rayo Vallecano uvjerljivo slavio na gostovanju u Valenciji

Podijeli :

Vrlo uvjerljivo su nogometaši Rayo Vallecana osvojili tri gostujuća boda ove nedjelje, u devetom kolu španjolske La Lige slavili su kod Levaneta s 3:0.

U prvom poluvremenu susreta u Valenciji dominirao je De Frutos koji je zabio dva pogotka, u 12. i 25. minuti, za velikih gostujućih 2:0 prije odmora. Tri boda Rayo Vallecano je osigurao u 65. minuti kada je Garcia bio strijelac za konačnih 3:0. Rayo Vallecano se popeo na 10. mjesto ljestvice, dok je Levante upisao peti ligaški poraz i sada je na 14. mjestu.

Nogometaši Celte i Real Sociedada su odigrali 1:1 u Vigu čime su obje momčadi ostale u donjem domu ljestvice. Celta je povela golom Durana u 20. minuti, ali na samom kraju prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje zbog drugog žutog kartona Starfelta. Sve do 90. minute Celta se uspješno branila s igračem manje, ali je tada Soler pogodio za konačnih 1:1.

Cijelu utakmicu za goste je odigrao hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, dok je Luka Sučić ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Celta je tako i dalje jedina momčad u ligi bez pobjede. Klub iz Viga je upisao sedmi remi ove sezone. Real Sociedad je s ovim bodom napustio samo dno ljestvice te je preskočio Oviedo i Gironu, premda ima isti broj bodova kao i ta dva kluba.

U prvom nedjeljnom susretu nije bilo pobjednika, dvoboj bez golova su odigrali nogometaši Elchea i Athletic Bilbaa. Utakmica je bila nervozna, nerijetko i prilično čvrsta s obje strane, a prilike se nisu baš nizale.

Kolo će se zaključiti u ponedjeljak utakmicom Alaves – Valencia.

