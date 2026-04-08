VIDEO / Partizan nije primio koš iz igre u produžetku, no svejedno je izgubio u Istanbulu

U 36. kolu Eurolige košarkaši Anadolu Efesa su na domaćem parketu u Istanbulu svladali Partizan 79-72 nakon produžetka, dok je Monaco kao domaćin u francuskom derbiju nadjačao Asvel 81-76.

Premda je Partizan na poluvremenu u Turskoj vodio 36-24 i to sve zbog odlične druge četvrtine koju je beogradski sastav dobio s 23-9, Anadolu Efes se do kraja uspio dovući do produžetka. U dodatnih pet minuta turski sastav slavio je 14-7, a zanimljivo je da su sve poene postigli s linije slobodnih bacanja.

Hezonja progovorio o mogućem povratku u NBA: ‘Ne znači nužno da ću otići iz Reala, ali…’ VIDEO / Olympiacos lagano do pobjede nad Realom, Hezonja samo solidan

Jordan Loyd je bio najbolji kod Anadolu Efesa s 24 poena, dok je Vincent Poirier dodao 17 poena uz osam skokova. Najbolji igrač Partizana bio je Carlik Jones s 11 poena, tri asistencije i četiri skoka.

Monaco je cijelu utakmicu vodio protiv Asvela i na kraju slavio s 81-76. Matthew Strazel je bio najbolji u pobjedničkom sastavu s 22 poena i šest asistencija. Kod Asvela je Braian Angola ubacio 26 poena uz pet asistencija i četiri skoka.

Na ljestvici vodi Olympiakos s omjerom 24-12. Pobjedu manje i poraz više imaju Valencia i Fenerbahče. Hapoel ima omjer 22-13, Real Madrid 22-14, a po 21 pobjedu i 15 poraza imaju Žalgiris i Panathinaikos.

Monaco sada ima 20 pobjeda i 16 poraza, Partizan je na omjeru 15-21, Anadolu Efes na 11-25, dok je Asvel posljednji na ljestvici sa samo osam pobjeda i 28 poraza.

