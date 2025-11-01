VIDEO / Prva pobjeda Borussije (M) u sezoni, velika pogreška BH vratara

Podijeli :

U derbiju začelja 9. kola Bundeslige Borussia Mönchengladbach došla je do prve pobjede s čak 4:0 u gostima kod St. Paulija. Sve je loše po domaćina krenulo prvim primljenim pogotkom u 15. minuti golom BH napadača Harisa Tabakovića nakon velike pogreške njegova sunarodnjaka Nikole Vasilja. Tabaković je do poluvremena zabio još jedan gol, a u nastavku su poentirali još Machino i Fraulo. St. Pauli je 15. u poretku sa sedam bodova, a Borussia 16. sa šest.

Heidenheim i Eintracht Frankfurt odigrali su 1:1.

Istim rezultatom završio je i dvoboj Mainza i Werdera, uz prekrasan gol gostujućeg igrača Stagea.

U utakmici Union Berlin – Freiburg nije bilo golova. Josip Juranović i Marin Ljubičić nisu bili u sastavu kod domaćih, dok je za goste Igor Matanović igrao od 39. minute.

