VIDEO / Prpić s klupe gledao novu pobjedu nedodirljivog Porta

Podijeli :

Nikakvog iznenađenja nije bilo u okršaju najbolje i najlošije momčadi Portugala. U 16. kolu prvenstva Porto je kod kuće svladao AFS 2:0 dvama golovima Samua u drugom poluvremenu. Hrvatski stoper Dominik Prpić nije ušao u igru kod domaćina. Porto na vrhu poretka ima 46 bodova i 15 pobjeda uz jedan remi, a prati ga Sporting s 41 bodom. Benfica je treća s 36, dok je AFS na začelju sa samo četiri boda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.