VIDEO / Počela nam je ‘Cvajta’! Brekalo solidan u gostujućoj pobjedi Herthe kod Bochuma

Utakmicom Bochuma i Herthe počela nam je dugo očekivana sezona druge Bundeslige, popularne Cvajte.

Hertha je kao gost slavila kod Bochuma s 0:1.

Jedini pogodak na utakmici u 39. minuti postigao je Gronning na asistenciju Gourama.

Bivši hrvatski reprezentativac te nogometaš Hajduka i Dinama, Josip Brekalo igrao je do 86. minute.

Bochum je u nastavku imao više od igre, ali nije iskoristio svoje šanse.

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