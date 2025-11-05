VIDEO / Newcastle na početku drugog dijela ‘nokautirao’ Athletic Bilbao

Treća pobjeda zaredom za Svrake u Ligi prvaka!

Krenuo je Newcastle u avanturu zvanu Liga prvaka porazom od Barcelone, ali nakon toga su upisali tri pobjede zaredom!

Redom su padali Royale Union St. Gilloise i Benfica, a večeras je na St. James Parku pao i Athletic Bilbao 2:0.

Prvi pogodak pao je nakon 11 minuta igre, nakon prekida najviši u skoku bio je Burn. U 49. minuti konačnih 2:0 postavio je Joelinton na asistenciju Barnesa.

Engleski sastav je ovom pobjedom izbio na šesto mjesto u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju uz devet bodova, dok su Španjolci na 27. mjestu sa samo tri boda

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.