VIDEO / Naklonimo se znalcu: Krasan volej Perišića još malo približio Šukeru

Igrač utakmice u pobjedi Hrvatske nad Gibraltarom 7:0 definitivno je bio Ivan Perišić. Upisao je tri asistencije i jednu na neki način predasistenciju, a stigao je i sam poentirati. I to kako, prekrasnim volejem ljevicom na asistenciju Marca Pašalića. Igraču PSV-a to je 35. pogodak za reprezentaciju. Na vječnoj je listi drugi, s deset golova manje od Davora Šukera. S obzirom na to kako igra i kako dobro se fizički osjeća, može li Perišić i prestići našeg najboljeg strijelca svih vremena?