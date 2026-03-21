VIDEO / Everton šaljivom fotografijom odgovorio na bizarne Chelseajeve poteze prije utakmice: Pogledajte o čemu je riječ

Everton je u subotu navečer u sklopu 31. kola engleske Premier lige pobijedio Chelsea s uvjerljivih 3:0. Golove za Toffeese zabili su Beto dva puta i Iliman Ndiaye jednom te su tako liverpoolski klub doveli u poziciju da se bori za nastup u Ligi prvaka.

No, osim te uvjerljive pobjede ekipe Davida Moyesa, priča se i objavi Evertona na društvenim mrežama. Naime, nakon utakmice su iz kluba objavili sliku Jakea O’Briena, koji u rukama drži loptu, s opisom“respecting the ball”, odnosno “poštujemo loptu”.

To je direktan odgovor na poteze koji su izvodili igrači Liama Roseniora prije posljednjih nekoliko utakmica. Igrači Chelseaja bi prije početka svakog poluvremena napravili krug, svojevrsni momčadski zagrljaj, bez obzira koja ekipa ima loptu. Tako je u utakmici s Newcastleom morao reagirati i Paul Tierney koji je tako ostao usred Chelseajaevog skupa. Engleski sudac razljutio je trenera Chelseaja koji je objasnio da su njegovi igrači odlučili “respektirati loptu” i da ne vidi problem u tome.

U utakmici s Evertonom su ponovno stali u skup, ali ovaj put je lopta bila skrivena pa nisu ometali protivničku ekipu. Unatoč tome, Everton se odlučio reagirati na bizarne poteze Bluesa pa su tako nasmijali svoje navijače, ali i sve one koji baš nisu ljubitelji ove taktike.