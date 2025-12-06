VIDEO / Majer napokon zabio: ‘Suša’ je trajala skoro tri mjeseca

U nastavku utakmice tek je Nsoki bio strijelac počasnog pogotka za goste iz Berlina. Majer je igrao do 90. minute, dok je cijelu utakmicu s gostujuće klupe za pričuve odgledao Josip Juranović.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.