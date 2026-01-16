VIDEO / Ludilo na Azijskom kupu: Golman slavio obranjen penal u raspucavanju, a onda se dogodilo ovo

Podijeli :

U petak popodne odigrana je prva utakmica četvrtfinala Azijskog kupa za igrače mlađe od 23 godine. Branitelj naslova Japan je igrao protiv Jordana, a nakon 1:1 nakon 90 minuta i još 30 minuta bez golova, pristupilo se izvođenju kaznenih udaraca. Nakon što je Jordan promašio udarac s bijele točke u prvoj seriji, Japan je imao priliku povećati vodstvo, ali Yutaka Michiwaki nije uspio, odnosno barem se tako činilo. 19-godišnjem igraču belgijskog Beverena je jordanski vratar Abdel Al Talaiga obranio udarac te je krenuo slaviti. No, u tom kratkom vremenu slavlja lopta je dobila luk da se vraćala prema golu. Al Talaiga nije uspio reagirati i Michiwaki je uz smijeh proslavio drugi gol u raspucavanju. Japan je na kraju slavio s 4-2 te je izborio polufinale Azijskog kupa, a tamo će igrati protiv pobjednika utakmice između Australije i Južne Koreje.

