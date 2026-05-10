VIDEO / LASK korak bliže naslovu prvaka u Austriji na kojeg čekaju još od 1965.

Prije 10 dana LASK je osvojio titulu u austrijskom Kupu slavivši nakon produžetaka protiv Altacha 4:2 i tako stigli do prve titule još od 1965.

A baš te godine LASK je zadnji put osvojio i titulu tamošnjeg prvaka, a i ove sezone love dvostruku krunu.

Danas su slavili protiv Salzburga 2:1, a prva dva gola pala su u razmaku od tri minute. Prvo je Adeniran pogodio u 33. minuti za vodstvo domaćih, dok je u 36. na 2:0 povisio Jorgensen. Konačnih 2:1 postavio je Konate u 87. minuti.

Hrvatski nogometaš Lukas Kačavenda nije ulazio u igru kod momčadi iz Linza.

Uoči posljednjeg kola u Austriji LASK na vrhu ima dva boda više u odnosu na Sturm koji je slavio kod Hartberga 4:2.

