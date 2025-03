VIDEO / Kramarić s “kreča” donio bod Hoffenheimu, Labrovićev suigrač napokon kapitulirao

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić golom iz kaznenog udarca donio je bitan bod Hoffenheimu kod kuće protiv Augsburga (1:1). Gosti su poveli golom Essendea u prvoj akciji drugog poluvremena, u njegovom prvom dodiru s loptom. U 71. Kramarić je izjednačio s bijele točke, bila je to skoro pa klasična "panenka" napadača Vatrenih. Inače, vratar Augsburga Finn Dahmen, koji je sredinom sezone zamijenio Nediljka Labrovića, šest uzastopnih utakmica u Bundesligi nije primio gol, sve do danas. Kramariću je to bio osmi bundesligaški gol ove sezone, ali prvi od 18. siječnja.

