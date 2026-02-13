VIDEO / Draganović za SK: ‘Hrvatskoj treba dobar ždrijeb za uspjeh na velikim natjecanjima’

Podijeli :

U četvrtak je održan ždrijeb UEFA-ine Lige nacija, a u elitnoj ligi A Hrvatsku su kuglice smjestile u skupinu sa Španjolskom, Engleskom i Češkom od koje su bili bolji u nedavnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Povodom tog ždrijeba u našoj emisiji Jutro SK Josip Juraj Pajvot je ugostio kolegu komentatora Denisa Draganovića s kojim je raspravljao o težini ždrijeba, šansama Hrvatske u Ligi nacija, ali i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

