VIDEO / Draganović za SK: ‘Hrvatskoj treba dobar ždrijeb za uspjeh na velikim natjecanjima’

Nogomet 13. velj 202610:29 0 komentara

U četvrtak je održan ždrijeb UEFA-ine Lige nacija, a u elitnoj ligi A Hrvatsku su kuglice smjestile u skupinu sa Španjolskom, Engleskom i Češkom od koje su bili bolji u nedavnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Povodom tog ždrijeba u našoj emisiji Jutro SK Josip Juraj Pajvot je ugostio kolegu komentatora Denisa Draganovića s kojim je raspravljao o težini ždrijeba, šansama Hrvatske u Ligi nacija, ali i na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

