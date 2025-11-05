VIDEO / Chelsea poveo u Bakuu, a onda je Qarabag zabio dva gola u 10 minuta!

Na poluvremenu u Bakuu Qarabag protiv Chelseaja vodi 2:1 u Ligi prvaka.
Chelsea je poveo u 16. minuti preko Estevaa, dodavanjem kroz sredinu je napravio višak, mladi Brazilac ostao je sam na desnoj strani i pucao te zabio za vodstvo.
To vodstvo trajalo je do 29. minute kada je Leandro Andrade iskoristio pogrešku gostiju i izjednačio.
A onda su poveli i Azerbajdžanci, Cucurella je igrao rukom nakon ubačaja u šesnaestercu, siguran s bijele točke bio je Janković.
